سوار كارتييه الجديد

\u0627\u0644\u062b\u0644\u0627\u062b\u0627\u0621 16-09-2014 13:50 \u0633\u0648\u0627\u0631 \u0645\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 "\u0628\u0627\u0646\u062a\u064a\u0631 \u062f\u064a \u0643\u0627\u0631\u062a\u064a\u064a\u0647" Panth\u00e8re de Cartier \u0645\u0646 \u0645\u062c\u0648\u0647\u0631\u0627\u062a "\u0643\u0627\u0631\u062a\u064a\u064a\u0647" Cartier \u0648\u0645\u0631\u0635\u0651\u0639 \u0628\u0623\u062d\u062c\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0646\u064a\u0643\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0645\u0631\u062f \u0648\u0627\u0644\u0623\u0644\u0645\u0627\u0633.