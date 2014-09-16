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سوار كارتييه الجديد

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سوار كارتييه الجديد سوار كارتييه الجديد

الثلاثاء 16-09-2014 13:50

سوار من مجموعة "بانتير دي كارتييه" Panthère de Cartier من مجوهرات "كارتييه" Cartier ومرصّع بأحجار الأونيكس والزمرد والألماس.

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سيدتي