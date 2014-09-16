مقتل 11 شخصا في اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين قبليين في شمال صنعاء

قتل 9 مسلحين قبليين ومسلحان من الحوثيين في اشتباكات اندلعت، الثلاثاء، في الضاحية الشمالية لصنعاء بين قبائل محسوبة على التجمع اليمني للاصلاح والمتمردين الشيعة الذين يوسعون انتشارهم المسلح حول صنعاء بالرغم من استمرار المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل للازمة التي وضعت اليمن على شفير الحرب الاهلية، بحسب مصدر قبلي.

وفي المقابل، حقق الحوثيون تقدما كبيرا في المعارك التي يخوضونها ضد الجيش والقبائل الموالية لحزب الاصلاح في محافظة الجوف في شمال صنعاء، وسط توقعات بسيطرتهم على المحافظة.

وقال مصدر قبلي إن 11 شخصا قتلوا بينهم تسعة مسلحين قبليين واثنين من الحوثيين، في اشتباكات على الطريق المؤدي من صنعاء إلى قرية القابل، في الضاحية الشمالية لصنعاء.

واندلعت المواجهات في بادئ الامر بين نقطة تفتيش اقامها الحوثيون الذين يتخذون اسم انصار الله ومجموعة من اقارب أحد الوجهاء القبليين في المنطقة، وهو ضابط في الفرقة الاولى مدرع سابقا واحد المحسوبين على اللواء على محسن الاحمر، العدو اللدود للمتمردين الحوثيين الشيعة.

وتوسعت الاشتباكات في المنطقة التي تم إغلاق الطرق المؤدية اليها.