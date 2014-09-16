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وزير الدفاع الإسرائيلي: قريبا ستبدأ مراقبة إدخال مواد البناء إلى غزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن آلية مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ستبدأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لمراقبة عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ممّا سيتيح الشروع في ترميم القطاع.

وقال يعلون، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه لا يتوقع تجدد المعارك على جانبي الحدود الدولية بين إسرائيل وقطاع غزة لأن حماس تتطلع إلى عملية ترميم القطاع وتغيير واقعه.

وأضاف يقول إنه لا حدود زمنية لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تبدأ بعد مضي شهر من وقف القتال المباحثات غير المباشرة في القاهرة.

وقال إن إسرائيل من جانبها شرعت في تطبيق تسهيلات بدون الانتظار لمباحثات القاهرة، بما في ذلك توسيع منطقة صيد الأسماك إلى ستة أميال من سواحل القطاع، وزيادة عدد الشاحنات التي تمر عن طريق معبر كيرم شالوم إلى 380 شاحنة يومياً مقارنة مع 240 شاحنة يومياً في الماضي.

وجاءت أقوال وزير الدفاع هذه خلال حديث مع المراسلين العسكريين في إسرائيل.

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