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اتحاد وثيق بين الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى ضد استقلال اسكتلندا

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وعد قادة الاحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى، الثلاثاء، بمنح البرلمان الاسكتلندي مزيدا من السلطات في حال رفض الاستقلال قبل يومين على استفتاء تاريخي حول استقلال اسكتلندا.

ونشر هذا الوعد الذي يكرر التزامات قطعت سابقا في الصفحة الأولى للصحيفة الاسكتلندية اليومية ديلي ريكورد بعنوان «التعهد» بأحرف كبيرة، وأكد النص «نحن متفقون على أن البرلمان الاسكتلندي دائم وتم منحه سلطات جديدة موسعة»، وأضاف: «الناس يريدون التغيير، والتصويت بالرفض سيجيز تغييرا اكثر سرعة وتاكيدا وأفضل من الانفصال».

وعرضت المقالة جدولا زمنيا لتطبيق إعلان السلطات في الاسبوع الفائت تقديم سلطات جديدة، بعد ان رجحت استطلاعات راي تقدم مؤيدي الاستقلال.

وسرعان ما رد رئيس حكومة اسكتلندا ورئيس معسكر الاستقلال اليكس سالموند على النص معتبرا انه «عرض يائس فارغ في اللحظة الاخيرة».

وصرح عبر اذاعة بي بي سي اسكتلندا ان النص «لن يردع سكان اسكتلندا عن اغتنام الفرصة الضخمة لوضع مستقبل اسكتلندا في يديها الخميس المقبل».

كما رد متحدث باسم المعسكر الاستقلالي قائلا «من الجلي ان معسكر الترويع مستعد لقول أي شيء في الايام الاخيرة من الحملة في مسعى لوقف تقدم التأييد».

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