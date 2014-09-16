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سكولز: ليفربول سيكون الحصان الأسود لدوري الأبطال

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سكولز: ليفربول سيكون الحصان الأسود لدوري الأبطال سكولز: ليفربول سيكون الحصان الأسود لدوري الأبطال

يعتقد بول سكولز أسطورة وسط مانشستر يونايتد المعتزل أن ليفربول سيكون الحصان الأسود لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي عاد للمشاركة فيها بعد غياب 5 سنوات.

ويستضيف ليفربول فريق لودوجوريتس رازجراد يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضا ريال مدريد وبازل.

وقال سكولز لقناة "ITV": "ليفربول سيكون الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، فبراندن رودرجز قام بعمل رائع، فأسلوب لعبه جعل مشاهدة ليفربول مثيرة واللاعبون يحبون الطريقة".

وأوضح "اعتقد أنهم سيؤدون بشكل مع قائمة اللاعبين الموجودة حاليا، والميزة الكبيرة لهم هي أنهم يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة، فأنفيلد ملعب مخيف، وهذا شيء يفتقده مانشستر سيتي".

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