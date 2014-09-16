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' شيكابالا بكى بجنون بعد تتويج الأهلي بالسوبر '

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' شيكابالا بكى بجنون بعد تتويج الأهلي بالسوبر ' ' شيكابالا بكى بجنون بعد تتويج الأهلي بالسوبر '

أصيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة البرتغالي بدهشة شديدة بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك بركلات الترجيح، بحسب تصريحات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.

وقال أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي للقلعة البيضاء، أنه يتواجد مع شيكابالا بصفة يومية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف لبرنامج "الرياضة اليوم": "تقابلت مع شيكابالا بعد مباراة الأهلي والزمالك".

وبسؤاله عن رد فعل الفهد الأسمر بعد خسارة السوبر، رد أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا (اتجنن)، وبكى كثيرًا".

وأتم المتحدث الرسمي للزمالك: "نشعر بظلم شديد سواء من الآخرين أو بأيدينا، وكنا نتمنى الفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر".

وخسر الفارس الأبيض السوبر بسيناريو مثير، حيث أضاع الأهلي أول ركلتين، إلا أنه فاز في النهاية 5-4 بركلات الترجيح.

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