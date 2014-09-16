بالفيديو.. محافظ بني سويف يأمر بتخصيص سيارات إسعاف بالمجان لنقل المصابين لمحال إقامتهم

أصدر المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف تكليفاته للدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة والدكتور حمدي مصطفى مدير مستشفى بني سويف العام لتوفير كافة أوجه الرعاية للمصابين في حادث الأوتوبيس الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور بمركز ببا جنوب مدينة بني سويف وتشكيل غرفة عمليات برئاسة ، وكيل وزارة الصحة واستدعاء ما يلزم من الأخصائيين في الجراحة والعظام والباطنة وأطقم التمريض لإجراء جراحات عاجلة للمصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم .

وقرر المحافظ صرف 2000 جنيه لكل مصاب و 5000 جنيه لأسرة كل متوفى ، فضلا عن تكليف رئيس مرفق الإسعاف بتجهيز سيارات إسعاف لنقل المصابين بالمجان لمحال إقامتهم أو إلى المستشفيات القريبة منهم لاستكمال العلاج بها حال رغبتهم في ذلك ، وذلك خلال زيارته لمستشفى بني سويف العام للاطمئنان على المصابين في حادث الأوتوبيس الذي وقع في صباح اليوم أمام نفق سنور نتيجة اصطدامه بسيارة نقل كبيرة محملة بالرخام والأحجار .

كان الطريق الصحراوى الشرقى قد شهد ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، حادث تصادم أتوبيس قادم من الأقصر متوجها إلى القاهرة بسيارة نقل كبيرة محملة بالرخام ، ما نتج عنه اشتعال الأوتوبيس حيث أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص ” لم يتم التعرف على هويتهم نظرا لتفحم الجثث ” وإصابة 31 آخرين ، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

يذكر ان المصابون في الحادث هم ” مينا صفوت دولار (29) سنة الأقصر ـ أبانوب جمال أمين (17) سنة سوهاج ـ ماثيو توماس (27) سنة أمريكى الجنسية ـ سليمان جاد الكريم (41) سنة قنا ـ محمود حسين حابوي (42) سنة قنا ـ مايكل فيكتور يوسف (21) سنةالقاهرة , سلفيا فايق فهمي (46) سنة القاهرة ـ محمد على محمد (4) سنوات عين شمس ـ على محمد على ( 39) سنة عين شمس ـ محمود سلامة محمد (32) سنة ” طبيب” قنا ـ جرجس عياد نجار (52) سنة الأقصر ـ كمال قاهري أحمد (27) سنة ” طبيب” قنا ـ مينا ميخائيل نجيب ـ (27)سنة الأقصر ـ طارق محمد محمود (22)سنة القاهرة ـ أبوالعباس عارف محمد (55)سنة “طبيب” قنا ـ سلوى بلامون متري (32) سنة الأقصر ـ سالي بلامون مترى (36)سنة الأقصر ـ أميرة بلامون متري (27)سنة الأقصر ـ بلامون متري غطاس (64) سنة الأقصر ـ سارة بلامون مترى (23) سنة الأقصر ـ تريافانا بلامون متري (28)سنة الأقصر ـ سوسان فريال سعيد (3) سنوات الأقصر ـ أحمد محمود محمد (25) سنة الجيزة ـ محمد زين العابدين يحيى (34) سنة قنا ـ أحمد عوض الله إبراهيم (42) سنة قنا ـ مختار يسن على (27) سنة الأقصر ـ وائل محمد بشير (30 ) سنة قنا ـ أميرة أحمد عوض الله (16) سنة قنا ـ ألفيا رشيد علام ( 39) سنة “روسية” ـ إبراهيم وهيب إبراهيم (30) سنة الأقصر ـ إبراهيم محمد إبراهيم (38) سنة قنا ـ محمد فتحي أحمد (52) سنة الأقصر .

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