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“محلب”: البدء في تطوير شبكة طرق جنوب سيناء السبت القادم

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“محلب”: البدء في تطوير شبكة طرق جنوب سيناء السبت القادم “محلب”: البدء في تطوير شبكة طرق جنوب سيناء السبت القادم

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان اعمال تطوير طرق جنوب سيناء ستبدأ السبت القادم لتطوير الطريق من نويبع الي دهب و نويبع النفق ليتناسب مع المكانة الحضارية لميناء نويبع البحري، موضحاً ان إجمالي شبكة الطرق علي مستوي الجمهورية 3000 كيلو متر حصة جنوب سيناء منها لن تقل عن 400 كيلو.

قدم محلب الشكر للشعب المصري الذي حقق مبلغ 60 مليار جنيه في 8 أيام للانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة مؤكدا علي قدرة الشعب المصري علي تحقيق مشروعاته بالرغم من التحديات التي نمر بها من إرهاب و قتل للجنود وأبناءها البواسل في الشرطة والقوات المسلحة ، كما قدم الشكر إلى وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بعد ان تم القضاء علي بؤرة الفرافرة الإرهابية.

وشدد محلب علي ضرورة تكاتف الشعب مع الجيش و الشرطة للقضاء علي الارهاب مشيرا الي ان الميناء يعتبر تحدي للإرهاب و الظروف الصعبة التي تمر بها

وعبر محلب عن سعادته من وجود حركة تبادل تجاري بين البلاد العربية و مصر ، وأوضح ان المشروعات التي تتم علي ارض مصر سواء زراعية او صناعية او تجارية في الساحل الشمالي و الصحراء الغربية دليل علي قوة إرادة و عزيمة القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح .

من جانبها قالت لينا شبيب وزيرة النقل الاردنية ان الاردنية تبارك وتهنيء الحكومة المصرية علي هذا المشروع العملاق الذي يعد نقلة حضارية بين نويبع و العقبة و أشارت الي انه سيتم تطوير ميناء العقبة الأردني خلال السنوات القادمة ليلائم التطور الحضاري الذي يشهده ميناء نويبع البحري.

ومن جانبه أكد اشرف العربي وزير التخطيط ان الحكومة مازالت تدرس انشاء منطقة حرة في نويبع مشيرا الي ان
> المناطق الحرة تحتاج دراسات حتي تكون ذو جدري

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