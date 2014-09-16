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وزير المالية: شهادات قناة السويس ترفع عجز الموازنة إلى 11%

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وزير المالية: شهادات قناة السويس ترفع عجز الموازنة إلى 11% وزير المالية: شهادات قناة السويس ترفع عجز الموازنة إلى 11%

هاني قدري-وزير المالية

قال وزير المالية هاني قدري دميان، اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع بلوغ عجز الموازنة 11 % في السنة المالية 2014/ 2015 بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة، مقابل 10% كانت متوقعة في السابق.

وأضاف في افتتاح مؤتمر”يورومني 2014″ إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و6 % خلال ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز أنه تم إغلاق الباب أمام عمليات بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أمس الاثنين بعد وصول الحصيلة الإجمالية إلى 61 مليار جنيه.

قال إن البنوك شهدت إقبالا كثيفا على شرائها من قبل الأفراد والمؤسسات، وبهذا يكون البنك المركزي قد حقق الحصيلة المرجوة من وراء بيع شهادات قناة السويس.

وتستهدف هيئة قناة السويس لإتمام أعمال حفر قناة السويس الجديدة البالغ 60 مليار جنيه.

وتحتسب الفائدة بدءا من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها ويجوز بيعها بعد عام من الشراء بينما تستحق أرباح الشهادات من فئتي 10 و100 جنيه في نهاية المدة ولا يجوز استردادها إلا بتاريخ الاستحقاق.

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