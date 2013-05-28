عصام الحداد: لا أثر لتحويل مجرى النيل الأزرق على حصة مصر المائية

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

صرح الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي اليوم بأنه في ظل المصلحة العليا لمصر يجب ألا نهونأو نهول بشأن التحويل الجزئي الذي أقامته أثيوبيا بمجرى نهر النيل الأزرق حيث إن هذا الإجراء ليس له أي أثر مباشر الآن على حصة مصر من نهر النيل.

وقال إن مصر تتعامل مع هذا الحدث في ظل علاقات إيجابية متبادلة تبنى بين البلدين، وقد أكد الجانب الأثيوبي في أديس أبابا على عدم الإضرار بمصالح مصر من جراء بناء سد النهضة.

وأضاف الحداد إن مصر وأثيوبيا ستعملان على تلافي الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذا المشروع.