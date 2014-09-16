الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26300 ميجاوات وعجز الإنتاج أمس 3215 ميجا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل ‏متوقع ‏‏اليوم الثلاثاء يبلغ 26300 ميجاوات ، وأن فصل ‏‏الأحمال ‏أثناء ذروة أمس الاثنين بلغ 3215 ‏‏ميجاوات .‏‎‏ ‏‎

‏وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الاثنين بلغ 26200 ميجاوات ، بينما بلغ الحمل الأدنى 19155 ميجاوات.‏‎

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى الواحدة والربع صباحا ، ثم تحول إلى الأخضر حتى العاشرة و 45 دقيقة ، ثم ‏تحول إلى اللون البرتقالي حتي الحادية عشرة و 15 دقيقة صباحا ، ثم إلى اللون الأحمر حتى الثانية ‏عشرة و 45 دقيقة بعد الظهر.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك ، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك ، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏‎

أ ش أ‎‏‎