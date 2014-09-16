الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26300 ميجاوات وعجز الإنتاج أمس 3215 ميجا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل متوقع اليوم الثلاثاء يبلغ 26300 ميجاوات ، وأن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس الاثنين بلغ 3215 ميجاوات .
وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الاثنين بلغ 26200 ميجاوات ، بينما بلغ الحمل الأدنى 19155 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الواحدة والربع صباحا ، ثم تحول إلى الأخضر حتى العاشرة و 45 دقيقة ، ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتي الحادية عشرة و 15 دقيقة صباحا ، ثم إلى اللون الأحمر حتى الثانية عشرة و 45 دقيقة بعد الظهر.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك ، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك ، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
ومن جانبها تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ