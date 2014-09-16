غياب وزير الثقافة والحداد على «سعيد مرزوق».. أبرز لقطات حفل ختام مهرجان الإسكندرية

أقيم مساء أمس حفل ختام فاعليات الدورة الـ 30 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، الذي قدمته الفنان لقاء سويدان، بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، وعدد من رموز الفن، وغياب وزير الثقافة دكتور جابر عُصفور.

وكان من بين الحضور، الفنانة مها أحمد، ومجدي كامل، وهنا شيحة، وغادة إبراهيم، ونشوى مصطفى، ومدير التصوير سعيد مرزوق، وطارق بسيوني، والموسيقار هاني مهنى، وسلوى محمد علي، وأعضاء لجنة التحكيم الفنان جمال سليمان، ودرة، وسُمية الخشاب، وإياد نصار، وسهير عبد القادر .

بدأ حفل الختام بكلمة وزير الثقافة، التي ألقاها نيابة عنه محمد عفيفي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأكد فيها على أهمية الفن وإدراك الدولة لأهميته في محاربة الفقر والإرهاب، والوقوف دقيقة حداد على روح المخرج الراحل سعيد مرزوق وتكريمه.

وأعلنت لجان التحكيم، خلال الحفل عن أسماء الفائزين في المسابقات، حيث فاز فيلم «رز عاكوكو» إخراج عماد الأشقر من لبنان بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الفيلم الوثائقى القصير، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي «حياة كاملة» إخراج مهند دياب من مصر، وفاز بجائزة العمل الأول للفيلم الروائي الطويل فيلم «بعد الحب» من مصر للمخرج محمد نادر، واستطاع المخرج السوري محمد الملص أن يحصل على جائزة الإبداع الفني لفيلم «سلم إلى دمشق».

وحصلت المخرجة المصرية ليليان رأفت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم تسجيلي قصير عن فيلمها «فريسكا آخر الصيف»، ولـ محمد بن عطية عن فيلمه الروائي القصير التونسي «سلمى»، وفاز الفيلم الفلسطيني «إسماعيل» للمخرجة نورا الشريف بجائزة أفضل فيلم روائي، وفيلم «الذين بقوا واقفين» للمخرج جان سينا من فرنسا جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم الروائي القصير.

وفيما يخص جائزة أحسن إخراج ففاز بها جوزان يوجوفيتش من سلوفينا عن «شيفروس روس»، وجائزة أحسن ممثلة لبنى نعمان عن فيلم «باستاردو» من تونس الفيلم الذي حصل على الجائزة الكبرى، وجائزة أحسن ممثل ديدور ميشون عن فيلم «الحمى» من المغرب، الفيلم الذي نال آيضًا جائزة أحسن سيناريو لكاتبه عبد الحميد بن عثمان وعائشة يعقوب.

لجان تحكيم الدورة الـ 30 التي حملت اسم الفنان الكبير نور الشريف، وكرمت كل من الكنج محمد منير والفنانة نادية الجندي والمخرج داوود عبد السيد والراحل سعيد مرزوق، ضمت عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب كالفنان جمال سليمان، والفنانة سمية الخشاب، ودرة، وسهير عبدالقادر، وإياد نصار.