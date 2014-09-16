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فلسطين تتهم طاقم سفينة مصرية بإغراق مهاجرين من قطاع غزة عمدًا

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فلسطين تتهم طاقم سفينة مصرية بإغراق مهاجرين من قطاع غزة عمدًا فلسطين تتهم طاقم سفينة مصرية بإغراق مهاجرين من قطاع غزة عمدًا

أرشيفية

قالت السفارة الفلسطينية في اليونان، إن سفينة المهاجرين التي كانت تقل أكثر من 400 شخص أغلبهم فلسطينيون من سكان قطاع غزة، تعرضت للإغراق عمدًا مساء الأربعاء الماضي.

وقالت السفارة في بيانٍ تلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه اليوم الثلاثاء، إن السفينة تعرضت للإغراق عمدًا، في إطار ما وصفته بتنافس عصابات الموت والمهربين.

وأوضحت السفارة، أن سفينة مصرية تحمل اسم سفينة “الحاج رزق”، ارتطمت بسفينة المهاجرين وأغرقتها في حدود المياه الإقليمية المالطية (على بعد 120 ميل بحري من الشواطئ الإيطالية) بعد أن كانت انطلقت من شواطئ الاسكندرية شمالي بترتيبات من “مهرب” يدعى “أبو حمادة”.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، أن نحو 400 شخص، بينهم عشرات الفلسطينيين، من الساعين إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا اعتبروا في عداد المفقودين بعد قيام المهربين بإغراق السفينة التي كانت تقلهم، ما قد يشكل “الحادث الأخطر” من هذا النوع خلال السنوات الماضية.

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أونا

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