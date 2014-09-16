بالصور والفيديو.. محافظ بنى سويف يأمر بصرف 5000 للمتوفى و2000 للمصاب في حادث بني سويف

انتقل المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف إلى مستشفى العام لزيارة المصابين في حادث احتراق اتوبيس عند قرية سنور على الطريق الصحراوى الشرقى بمركز ببا ، وأمر بصرف5000 جنيه لأسرة كل متوفي و2000 جنيه للمصابين.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطار من اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية باشتعال اتوبيس قادم من الأقصر في طريقه الى القاهرة امام نفق سنور الصحراوى بمركز ببا ببنى سويف وتبين من التحريات الاولية تفحم الجثث بالكامل ولم يتم التعرف عليها الى الان ، وإصابة 31 وقامت الإسعاف بنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

وأشارت التحريات ان الحادث نتج عن اصطدام اتوبيس قادم من الأقصر الي القاهرة بسيارة نقل سوهاج علي مسافة 45 كيلو من مدينة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي.

أمر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف بتشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور احمد انور وكيل وزارة الصحة الذى أمر باستدعاء 10 من الإخصائيين فى الجراحة والعظام والباطنة و22 من أطقم التمريض لإجراء جراحات عاجلة للمصابين.

أكد الدكتورحمدى مصطفى مدير المستشفى العام أنه تم احتراق 9 أشخاص وإصابة 31 بينهم امريكي الجنسية وسيدة روسية ومصور بالمصري اليوم حالتهم مستقرة ، وأضاف انه تم تقديم العلاج والإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثث في المشرحة كما تم نقل 3 أطباء مصابين في الحادثة إلى مستشفيات خاصة بالقاهرة بناء علي رغبتهم.

وقالت ميتا رزق 59 سنة – أحد المصابين في الحادث – “كنت قادمة من قرية بني مر بأسيوط وفوجئت عند نفق سنور باشتعال النار في الجانب الأيسر من الأتوبيس وقام بعض الركاب بإنقاذي من الموت ووقعت في غيبوبة ولم أدر بنفسي إلا في المستشفى” .

وقال أضاف ابراهيم وهبة مرشد سياحي أحد مصابي حادث الطريق الصحراوي أنه سوف يقاضي شركة النقل التي تسبب سائقها في وقوع الحادث ، وأضاف “كنت أجلس في المقعد الثاني بالأتوبيس و فوجئت بسيارة الاتوبيس تصطدم بأخري نقل محملة بالطوب الأبيض (البلوك) من الخلف حيث انفجر خزان الوقود مما ادي إلى احتراق الجزء الخلفي من الاتوبيس واشتعلت النيران في أجساد بعض الركاب من بينهم طفلان لقوا حتفهم”.

وأشار وهبة “السائق كان نائما وتسبب في الحادثة لذلك سوف أقاضي الشركة التي لانها لم تهتم بأرواح المواطنين وبدلا من إرسال سائقان نظرا لطول المسافة بين الاقصر روالقاهرة اكتفت بسائق واحد غالبه النعاس فاصطدم بسيارة أمامه”.

قال ماثيو والس أمريكي الجنسية “كنت أتحدث مع مصور المصري اليوم الذي كان بجواري وفوجئت باصطدام السيارة بأخري وأصبت في يدي وتم نقلي للمستشفي وأجريت الإسعافات ىاللازمة وطلبت نقلي ، وعلمت ان ضابط برتبة عقيد جاء ليرافقني إلى القاهرة ومصر على استكمال رحلتي السياحية بمصر التي جئت من أجلها” .

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