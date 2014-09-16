بالفيديو..وزير الاتصالات ورئيس هيئة قناة السويس يدشنان أول طابع رسمي لقناة السويس الجديدة‎

قال عاطف حلمى وزير الإتصالات أن الوزراة عملت على مدى 72 ساعة مع خبراء هية قناة السوي لعمل طابع يعبر عن واقع قناة السويس الجديدة حتى خرج للنور الطابع الجديد.

وأضاف حلمى خلال تدشينه والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس طابع قناة السويس الجديدة ان مصر ستصبح مركزا عالميا لخدمات الانترنت بـ 17 كابل انترنت عالمى يمر بها وأن الوزارة ستعمل على إقامة هذا المركز فى مشروع تنمية القناة الجديدة ، ومركزخدمة انترنت مجانى بمقر القناة الجديدة ، وسيارتى بريد لخدمة العاملين.

وأكد ان الطابع الجديد للقناة الجديدة يعبر عن طبيعة العمل وتاريخ الهيئة لافتا إلى تصميم طابع جديد عند الافتتاح الرسمى للقناة الجديدة.

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