وزير الاستثمار: طرح مشروعات لتوليد الطاقة على القطاع الخاص الأسبوع المقبل

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل على القطاع الخاص مشروعات لتوليد أربعة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وقال سالمان أمام مؤتمر يورومني مصر “الحكومة ستطرح مشروعات طاقة (لتوليد) 30 ألف ميجاوات خلال عشر سنوات. والأسبوع المقبل الحكومة ستطرح على القطاع الخاص مشروعات لتوليد أربعة آلاف ميجاوات.”

قال وزير الكهرباء محمد شاكر مؤخرًا إن تشريعًا سيصدر قريبًا يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في توليد الكهرباء على أن تشتري وزارة الكهرباء الإنتاج منها أو تبيعه الشركات مباشرة للمستهلكين عن طريق استخدام شبكة الكهرباء العامة.

وتعتبر مشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية حيث يعاني الملايين من انقطاعات الكهرباء بشكل شبه يومي حتى في العاصمة القاهرة.

وذكر وزير التخطيط أشرف العربي الأسبوع الماضي أن الحكومة تعكف على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع.