وزير الكهرباء: اهتمام كبير من ملوك ورؤساء العرب بمشروع الربط الكهربائى ‏العربي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ‏الاهتمام الكبير الذى يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية لمشروع الربط الكهربائى العربى ‏الشامل باعتباره أحد أهم محاور التعاون العربى لدور الطاقة الكهربائية الرئيسى فى دفع التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.‏

جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم، فى فعاليات افتتاح اجتماع المكتب التنفيذى الثلاثين ‏لمجلس وزراء الكهرباء العرب المنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة، التي أشار خلالها إلى ‏ما خلصت إليه الإجراءات التى اتخذت لتمويل وتنفيذ دراسة الربط الكهربائى الشامل واستغلال ‏الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء تفعيلا لقرارات القمة العربية التى انعقدت فى مارس الماضى ‏والتى أوصت بالإسراع فى إنجاز هذه الدراسة، معربا عن الشكر لكل من الصندوق العربى للإنماء ‏الاقتصادى والاجتماعى على تمويل المرحلتين الأولى والثانية، والبنك الدولى على تمويل ‏المرحلة الثالثة من هذه الدراسة.‏

وأشاد الوزير بالجهود التى قام بها الاتحاد العربى للكهرباء لإعداد خرائط الربط ‏الكهربائى العربى وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الاتحاد لتحديث هذه الخرائط، والتى سيتم ‏عرضها على المكتب التنفيذى.‏

وأشار الوزير، في كلمته، إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وما قامت به أمانة المجلس ‏والهيئة العربية للطاقة الذرية من جهد كبير للإعداد والتنسيق لعقد اجتماعات وورش عمل ‏ودورات تدريبية فى هذا المجال، بالإضافة إلى ما تم بخصوص الإعداد للمنتدى العربى الثالث ‏حول “آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية” والمقترح إقامته عام 2015 بمملكة ‏البحرين.‏

وفى إطار دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، ‏أوضح الوزير التنسيق الذى تم مع وزارة الطاقة بالإمارات للإعداد ‏والتحضير لإقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية خلال النصف ‏الأول من عام 2015، فضلا عما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد دراسة حول “سوق ‏المعدات الكهربائية فى الوطن العربى وتحديد حجم مساهمة الصناعات العربية فى هذا السوق، ‏ومدى ثقة المستهلك النهائى فى المنتجات العربية”.‏

ولفت الوزير إلى أن تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء من أكبر تحديات التنمية المستدامة فى ‏المنطقة العربية خلال الألفية الحالية، وفى هذا الإطار أشار إلى المبادرة الإقليمية للترابط بين ‏قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية والنظر فى دعم تبنى مفهوم ترابط أمن الطاقة ‏والمياه والغذاء فى المنطقة العربية، وذلك من خلال استعراض الأنشطة والدراسات المقترحة ‏والخاصة بالمبادرة.‏

وأوضح أنه وفى إطار ما حظـيت به الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ‏‏(2030-2010) من مباركة القادة العرب واعتمادها فى القمة العربية التنموية الاقتصادية ‏والاجتماعية فى دورتها الثالثة بالرياض عام 2013 وذلك كإطار للعمل العربى المشترك فى ‏مجال الطاقة المتجددة، تأتى مبادرة الأمين العام للطاقة المتجددة بإنشاء هيئة عربية ‏للطاقة المتجددة لتساهم فى تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة العربية.‏

واستعرض شاكر، فى كلمته، التطورات التى تمت فى مجال وضع الإطار الاسترشادى العربى ‏للطاقة المتجددة ونموذج الخطط الوطنية فى صورته النهائية.‏

كما استعرض خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ‏والتى تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذى ‏عقد يومى 18-19 يونيو الماضى بمدينة الغردقة ، بالإضافة إلى ‏مقترح إجراء دراسة حول الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية فى مجال أجهزة ‏التكييف فى المنطقة العربية، فضلا عن عرض دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول ‏العربية فى نسخته المحدثة.‏

وفى مجال كفاءة الطاقة، تناول الوزير في كلمته التقرير الذى أعده المركز الإقليمى للطاقة ‏المتجددة وكفاءة الطاقة لمتابعة وضع تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة تطبيقا للإطار ‏الاسترشادى العربى لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائى، ‏بالإضافة إلى استعراض ما قامت به الأمانة العامة بالإعداد والترتيب للمشاركة فى المحافل ‏التى تنظمها الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، والتى يأتى على رأسها ما تم ‏بخصوص القمة الإفريقية العربية الثالثة التى عقدت فى الكويت فى مجال قطاع الطاقة.‏

وأشار الوزير إلى أنه يجرى الإعداد والتحضير لإقامة الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربى ‏الصينى فى مجال الطاقة فى الفترة 18 – 20 نوفمبر 2014 فى الرياض بالسعودية.‏

وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر والتقدير لأمانة المجلس وخبراء الدول الأعضاء ‏على جهودهم الكبيرة فى الإعداد والتحضير والمتابعة المتميزة لأعمال المجلس.‏

أ ش أ