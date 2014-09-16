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تحرير 19 قضية فى حملة تموينية بالمنوفية

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تحرير 19 قضية فى حملة تموينية بالمنوفية تحرير 19 قضية فى حملة تموينية بالمنوفية

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

تواصل مباحث التموين بالمنوفية حملاتها المكبرة بمدن وقرى المحافظة لضبط الأسواق والخارجين عن القانون لإعادة الانضباط بالشارع المنوفى ؛ وأسفرت حملاتها عن ضبط 80 لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء ؛ وضبط مصنع فساتين زفاف بدون ترخيص.

تم تحرير محضر رقم 28163 جنح مركز منوف ضد مجهول فر هاربا بناحية قرية السروهيت – مركز منوف وتم ضبط 80 لتر بنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء.

فيما تم تحرير محضر رقم 12152 جنح قسم شبين الكوم ضد س . س 38 سنة صاحب مصنع فساتين الزفاف بناحية شارع الاستاد لادارتة مصنع فساتين الزفاف بدون ترخيص وتم ضبط 125 متر قماش و5 فساتين زفاف منتج نهائى .

فيما حررت مباحث التموين 5 قضايا لعدم الاعلان عن المواد الغذائية و3 قضايا لعدم وجود شهادة صحية و8 قضايا لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم تواجد المدير المسئول .

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