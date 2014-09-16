ضبط تشكيل عصابي بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية وعملات أجنبية وكابلات

تمكنت قوة من مباحث دراو من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وكابلات كهربائية مسروقة وعملات اجنبية.

نجحت القوة من ضبط كلا من محمود محمد وشهرته “محمود صالح ” -23 سنة- عاطل ومقيم كوم امبو قبلي ، وحسان محمود و شهرته “حسان هاشم” -30 سنة- ومقيم كوم امبو قبلي دائرة والسابق اتهامه في 7 قضايا متنوعة ، وحسين محمود وشهرته “حسين هاشم” -34 سنة- ومقيم كوم امبو قبلي حال استقلالهم سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية وبحيازتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية أليه و خزينة بداخلها 22 طلقة من ذات العيار وفرد خرطوش محلي الصنع و طلقات من ذات العيار ، و80 كيلو لأجزاء مفككة لأعمدة الضغط العالي ، ومبلغ مالي 415 جنيه و46 دولار.

تم تحريز المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1619) إداري مركز دراو.