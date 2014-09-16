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ضبط تشكيل عصابي بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية وعملات أجنبية وكابلات

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ضبط تشكيل عصابي بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية وعملات أجنبية وكابلات ضبط تشكيل عصابي بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية وعملات أجنبية وكابلات

أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث دراو من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وكابلات كهربائية مسروقة وعملات اجنبية.

نجحت القوة من ضبط كلا من محمود محمد وشهرته “محمود صالح ” -23 سنة- عاطل ومقيم كوم امبو قبلي ، وحسان محمود و شهرته “حسان هاشم” -30 سنة- ومقيم كوم امبو قبلي دائرة والسابق اتهامه في 7 قضايا متنوعة ، وحسين محمود وشهرته “حسين هاشم” -34 سنة- ومقيم كوم امبو قبلي حال استقلالهم سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية وبحيازتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية أليه و خزينة بداخلها 22 طلقة من ذات العيار وفرد خرطوش محلي الصنع و طلقات من ذات العيار ، و80 كيلو لأجزاء مفككة لأعمدة الضغط العالي ، ومبلغ مالي 415 جنيه و46 دولار.

تم تحريز المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1619) إداري مركز دراو.

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