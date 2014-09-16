سيف بن زايد يعزي عائلتي الريسي والحراصي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أمس "الاثنين"، وأجب العزاء إلى أسرة مجند الخدمة الوطنية محمد خالد خليفة الريسي في مدينة العين.

وعبّر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن خالص التعازي والمواساة لذوي وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

كما قدم سموه التعازي والمواساة إلى عائلة الحراصي بمدينة العين في وفاة فقيدتهم، وأعرب سموه عن صادق مشاعر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

رافق سموه خلال تقديم التعازي اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.