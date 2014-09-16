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شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50%

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شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50% شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50%

قررت القيادة العامة لشرطة عجمان تخفيض قيمة المخالفات المرورية في الإمارة نسبة  50  في المائة إضافة إلى تخفيض مدة وغرامة حجز المركبات في الإمارة نسبة  50 في المائة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 من سبتمبر الجاري إلى نهاية عام 2014.

وأكد سعادة العميد علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان..أن التخفيض يسري على جميع أنواع المخالفات بما تشمله من مخالفات الرادار والسير وحجز المركبات مشيرا إلى أن القرار يشمل المخالفات ورخص القيادة المسجلة في الدولة.

ولفت إلى أنه يمكن للمستفيدين من قرار التخفيض الدفع عبر النظام المروري الموحد في مختلف مراكز الخدمة على مستوى الدولة بجانب الدفع عن طريق مركز خدمات المرور والترخيص الذي سيستقبل المراجعين من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة مساء.

وأكد أن قرار تخفيض المخالفات المرورية / 50 / في المائة لا يعني أن المخالفين الذين يتعمدون المخالفة سيتركون دون محاسبة مشيرا إلى أن النظام المروري تلقائيا يقوم بتسجيل النقاط السود وسحب الرخصة.

وقال إن قرار تخفض قيمة المخالفات جاء حرصا من شرطة عجمان على مساعدة الأشخاص الذين تراكمت عليهم المخالفات إضافة إلى ذوي الدخل المحدود ممن تأخروا في التسديد داعيا أصحاب المركبات إلى الإلتزام بقوانين السير والمرور وعدم إرتكاب المخالفات المرورية لما لها من عواقب وخيمة و تسفر عن خسائر بشرية ومادية متمنيا السلامة للجميع.

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