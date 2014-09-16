ألونسو: أحلم بدوري الأبطال مع بايرن، ولكن ..

برلين، (إفي): أقر الإسباني شابي ألونسو لاعب بايرن ميونيخ الألماني بأن الفوز بلقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا مع ناديه الجديد "هدف كبير"، ولكنه أكد على أن الطريق لا يزال طويلا، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مستهل مشوار الفريق البافاري في البطولة القارية.

وقال ألونسو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة المان سيتي الأربعاء، "الفوز بدوري الأبطال مع البايرن هدف كبير بالنسبة لي، ولكن لا يزال الطريق طويلا"، بعد فوزه بالبطولة مع ليفربول 2005 ومع ريال مدريد الموسم الماضي.

وأوضح ألونسو "انها مباراة هامة للغاية بالنسبة لنا. نلعب على أرضنا ونرغب في بدء البطولة بحصد أول ثلاث نقاط".

وشارك ألونسو، الذي أكد أنه شعر بـ"ترحاب شديد"، أساسيا منذ وصوله إلى الفريق البافاري وفي آخر مبارياته مع فريقه بالدوري الألماني لمس الكرة 150 مرة بفعالية تمريرات بلغت 89% وركض نحو 12 كلم.

وفيما يتعلق باندماجه مع الفريق البافاري والكرة الألمانية، أشار إلى أنها تعتمد بدرجة أكبر على الجانب البدني مقارنة بالدوري الإسباني، مشيرا إلى أنه يحتاج لوقت أطول للتعرف بصورة أفضل على زملائه الجدد.

وأكد "التفاهم مع زملائي يزداد يوما يلو الآخر. أحاول القيام بالدور الذي اطلعت به طوال مسيرتي، الربط بين الدفاع والهجوم".

وحذر ألونسو من خطورة مواطنه ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي قبل لقائهما في دوري الأبطال، مشيرا "انه لاعب متألق. يحب اللعب بين الخطوط، ويتمتع بقدرة كبيرة في صناعة الأهداف. اذا تمكنا من رقابته، سنحد من خطورة مانشستر سيتي".