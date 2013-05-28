كانافارو يحلم بالعمل كمساعد لأنشيلوتي في ريال مدريد

مدريد، (إفي): رحب أسطورة كرة القدم الإيطالي فابيو كانافارو اليوم بالتعاون مع مواطنه كارلو أنشيلوتي في الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال كانافارو في تصريحات لـ(راديو ماركا) "أنشيلوتي ليس فقط مدربا كبيرا، بل شخص رائع وأخ عزيز، دائما ما يحظى بعلاقات جيدة مع جميع اللاعبين".

وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية لعام 2006 ومدافع الريال السابق "الجميع

يرغبون في العمل مع أنشيلوتي، إنه أكثر من مدرب".

وتابع نجم الأتزوري المعتزل وبطل مونديال ألمانيا 2006 "أنشيلوتي يملك خبرة كبيرة، كلمات إبراهيموفيتش في حقه تعكس شعور اللاعبين تجاهه، كل من تعامل معه في السابق يمتدحه".

وذكرت صحيفة (ماركا) المدريدية اليوم أن كانافارو، الذي ارتدى قميص الميرينجي بين 2006 و2009 ، هو أقوى المرشحين لتولي منصب مساعد المدير الفني أنشيلوتي.

ويبقى كانافارو في دائرة المرشحين للمنصب، والتي تشمل ايضا النجمين الفرنسي كلود ماكيليلي، مساعد أنشيلوتي الحالي في باريس سان جيرمان ونجم الريال السابق، والأرجنتيني إرنان كريسبو.

وسبق لكانافارو أن لعب تحت إمرة أنشيلوتي في فريق بارما الإيطالي بين عامي 1996 و1998.

ويشغل النجم الإيطالي حاليا منصب سفير نادي أهلي دبي الإماراتي، آخر من لعب له قبل الاعتزال، وقد أوشك على الحصول على تصريح لمزاولة مهنة التدريب.

ويملك كانافارو، الذي يتم عامه الـ40 في سبتمبر، علاقات وطيدة بقائدي ريال مدريد إيكر كاسياس وسرخيو راموس، بجانب الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي سيعمل كمديرا رياضيا للنادي الملكي بدء من الموسم الجديد.

ولا يزال أنشيلوتي يجري مفاوضات مع الإدارة القطرية لناديه الباريسي للموافقة على فك الارتباط والانتقال الى العاصمة الإسبانية.