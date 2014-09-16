أوكرانيا تقترح إجراء انتخابات في 7 ديسمبر بمناطق الانفصاليين

ينظر البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، في مشروع قانون عرضه الرئيس بترو بوروشنكو، وينص على إجراء انتخابات في 7 ديسمبر في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، معقلي الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.

وبحسب مشروع القانون، الذي نشر، الثلاثاء، على موقع الرئاسة، فإن سلطات كييف ترغب في تنظيم «انتخابات على مستوى المناطق والمجالس البلدية ومجالس القرى» في بعض مناطق لوجانسك ودونيتسك، الأحد في 7 ديسمبر.

كما يتضمن مشروع القانون إعطاء الانفصاليين المزيد من الحكم الذاتي في محاولة لوقف النزاع الدامي.

ومشروع القانون هذا حول منح «وضع خاص» لمنطقتي دونيتسك ولوجانسك يأتي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 5 سبتمبر بين كييف والمتمردين الموالين لروسيا.

وبحسب الاقتراحات التي كشفت عنها الرئاسة، فإن مشروع القانون يشمل تشكيل حكومة حكم ذاتي مؤقتة تتولى مهامها فور اعتماد القانون لمدة ثلاثة أعوام.

وسبق أن أعلن الانفصاليون أنهم سيرفضون عرض كييف ويطالبون بالاستقلال.

ويعد مشروع القانون أيضا بالمساعدة على إعادة بناء البنى التحتية المتضررة من جراء خمسة أشهر من المعارك التي أوقعت 2700 قتيل وتقديم مساعدة اقتصادية واجتماعية للسكان.

وقالت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن هذه الاقتراحات تمهد الطريق أمام نظام لا مركزي يضمن «سيادة دولتنا ووحدة أراضيها واستقلالها».

وعرض مشروع قانون آخر، الثلاثاء، على البرلمان يمنح عفوًا «للمشاركين في أحداث دونيتسك ولوجانسك» معقلي المتمردين.

وبحسب الرئاسة، فإن مشروع القانون يعفي المقاتلين من ملاحقات إدارية وجنائية باستثناء الذين ارتكبوا «أعمال قتل واغتصاب وإرهاب».