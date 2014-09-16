أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بسوق المسلة الجديد

  • مصر
  • 7
Google+ Print

تفقد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، الثلاثاء، حي المطرية بشرق القاهرة، وشملت الجولة المرور بعدد من شوارع الحي، مثل شوارع «عمر المختار والتروللى والحرية وصولاَ لميدان المطرية».

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقع «سوق المسلة الجديد» بالمطرية، والأعمال الإنشائية الجارية به، تجهيزاَ لافتتاحه، والذي يعد أحد الأسواق الحضارية التي تقيمها أجهزة المحافظة، لاستكمال نجاح منظومة نقل وتسكين الباعة الجائلين بأسواق منظمة وعودة على المظهر الحضاري للعاصمة.

وأكد المحافظ أن سوق المسلة الجديد مقام على مساحة 17 الف م2 تقريباَ، مؤكدا أنه سيسع لاحتواء من 7 لــ 8 آلاف بائع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 80% من أعماله الإنشائية والخدمات به، موضحا أنه عبارة مبنى شريطي، مكون من بدروم وأرضي وأول و3 مبانى (أ،ب،ج)، تشتمل على 6 مستويات بدروم وأرضي، و4 متكرر كل مبنى (أ،ب،ج)، ويحتوى على 22 وحدة إدارية.

أوضح «السعيد» أنه سيتم تزويده بأحدث الخدمات المجهزة لرواده من المواطنين والباعة وسيضم كافة الأنشطة التجارية المتنوعة، ومن المقرر نقل وتسكين باعة سوق «الخميس العشوائي» إلى السوق الجديد لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة وتسهيل حركة المشاة والسيارات بالشوارع المؤدية لميدان المطرية.

كما زار المحافظ خلال الجولة موقع إزالة العقار المخالف بشارع عمر المختار، وتابع استكمال أعمال الإزالة والتي تتم معظمها يدوياَ حفاظاَ على العقارات المجاورة للمبنى المخالف، مطالبا مسؤولي الحي والمقاول المنفذ بسرعة استكمال أعمال الإزالة ورفع المخلفات الناتجة عن الهدم «أولا بأول»، لعدم إعاقة الحركة المرورية بالشارع.

واستمع المحافظ لآراء وشكاوي بعض المواطنين أثناء تفقده ميدان المطرية مترجلاَ، ووعد الجميع بالنظر في مقترحاتهم بشأن تطوير حى المطرية العريق، وتوفير كافة الخدمات المطلوبة لسكان الحي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية