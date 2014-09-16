محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بسوق المسلة الجديد

تفقد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، الثلاثاء، حي المطرية بشرق القاهرة، وشملت الجولة المرور بعدد من شوارع الحي، مثل شوارع «عمر المختار والتروللى والحرية وصولاَ لميدان المطرية».

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقع «سوق المسلة الجديد» بالمطرية، والأعمال الإنشائية الجارية به، تجهيزاَ لافتتاحه، والذي يعد أحد الأسواق الحضارية التي تقيمها أجهزة المحافظة، لاستكمال نجاح منظومة نقل وتسكين الباعة الجائلين بأسواق منظمة وعودة على المظهر الحضاري للعاصمة.

وأكد المحافظ أن سوق المسلة الجديد مقام على مساحة 17 الف م2 تقريباَ، مؤكدا أنه سيسع لاحتواء من 7 لــ 8 آلاف بائع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 80% من أعماله الإنشائية والخدمات به، موضحا أنه عبارة مبنى شريطي، مكون من بدروم وأرضي وأول و3 مبانى (أ،ب،ج)، تشتمل على 6 مستويات بدروم وأرضي، و4 متكرر كل مبنى (أ،ب،ج)، ويحتوى على 22 وحدة إدارية.

أوضح «السعيد» أنه سيتم تزويده بأحدث الخدمات المجهزة لرواده من المواطنين والباعة وسيضم كافة الأنشطة التجارية المتنوعة، ومن المقرر نقل وتسكين باعة سوق «الخميس العشوائي» إلى السوق الجديد لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة وتسهيل حركة المشاة والسيارات بالشوارع المؤدية لميدان المطرية.

كما زار المحافظ خلال الجولة موقع إزالة العقار المخالف بشارع عمر المختار، وتابع استكمال أعمال الإزالة والتي تتم معظمها يدوياَ حفاظاَ على العقارات المجاورة للمبنى المخالف، مطالبا مسؤولي الحي والمقاول المنفذ بسرعة استكمال أعمال الإزالة ورفع المخلفات الناتجة عن الهدم «أولا بأول»، لعدم إعاقة الحركة المرورية بالشارع.

واستمع المحافظ لآراء وشكاوي بعض المواطنين أثناء تفقده ميدان المطرية مترجلاَ، ووعد الجميع بالنظر في مقترحاتهم بشأن تطوير حى المطرية العريق، وتوفير كافة الخدمات المطلوبة لسكان الحي.