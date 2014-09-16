برتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء وجامعة سيناء

شهد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، الثلاثاء، توقيع بروتوكول بين جامعة سيناء ومحافظة شمال سيناء، يتعلق بتقديم منح دراسية مجانية لأبناء سيناء، وتعزيز التعاون بين الجانبين، ودعم جهود التنمية في سيناء.

وينص البروتوكول أن تقدم جامعة سيناء 60 منحة دراسية للعام الجامعى 2014/2015 للطلاب المتميزين من أبناء محافظة شمال سيناء، منها 14 منحة مجانية بكلية الصيدلة و15 منحة بكلية طب الفم والآسنان، و11 منحة لكلية العلوم الهندسية، و10 منح لكلية الاعلام، و5 منح لكلية علوم الحاسب، و5 منح بكلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تخفيض المصروفات الدراسية لبعض أبناء سيناء.

وأكد الوزير، في بيان له، على الدور المحورى الذي يقوم به أبناء سيناء في مسيرة بناء وتنمية الوطن، وأوضح أن وزارة التعليم العالى لا تدخر جهدا في مساعدة أبناء سيناء وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم.

شهد توقيع البروتوكول محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.