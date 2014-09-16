محلب يفتتح أعمال تطوير ميناء نويبع البحري

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أعمال تطوير ميناء نويبع البحري، والذي يقع على الساحل الغربى لخليج العقبة، وعلى مسافة 168كم شمال شرم الشيخ، تمهيداً للتشغيل الرسمي، يرافقه لينا شبيب، وزيرة النقل الأردنية، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشاد محلب بأعمال التطوير التي تمت على مستوى عال، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك اهتمام شديد بأعمال الصيانة للمشروع بوجه عام.

وقال المهندس هاني ضاحي، إن الحكومة، ممثلة في وزارة النقل، لديها استراتيجية لتطوير الموانئ المصرية بصفة عامة، ومنها موانئ البحر الأحمر، موضحا أنه تم إعادة التخطيط الشامل للموانىء لاستيعاب حركة الركاب الحالية، بالإضافة إلى استغلال موقع مصر الفريد على البحر الأحمر كجسر رابط بين المشرق والمغرب العربى.

وأضاف «ضاحي» أنه يأتي افتتاح ميناء نويبع بعد تطويره كإحدى حلقات تطوير موانىء البحر الأحمر، موضحا أنه سيعقبها افتتاح ميناء الغردقة خلال أسابيع، ثم ميناء سفاجا خلال شهور قليلة.

وأشار «ضاحي» إلى أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 300 مليون جنيه، متضمنة إنشاء ساحات انتظار للبرادات والشاحنات والسيارات، وصالات انتظار عادية وسياحية، ومبانى إدارية على أعلى مستوى، مضيفاً، أن محطة الركاب الجديدة بعد التطوير تستوعب 1.7 مليون راكب سنويا، مؤكدا أن حركة التطوير بالميناء تزداد يوما بعد يوم.

وأوضح «ضاحي» أن مشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع شمل ٣ محاور، الأول، ساحات الشاحنات، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية لساحات الصادر ٣٠٠ شاحنة، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية لساحات الوارد ١٥٠ شاحنة، أما المحور الثاني، فيشمل تطوير محطة الركاب، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لصالة الوصول السياحية ٢٠٠٠ راكب، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لصالة السفر السياحية ٢٠٠٠ راكب، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لصالة الوصول والسفر (درجة أولى) ٢٠٠٠ راكب، والمحور الثالث للتطوير شمل ساحات «التربتك»، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية ٨٥ سيارة.