المفتي يحضر تنصيب نظيره اللبناني في بيروت

غادر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الثلاثاء، القاهرة متجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لحضور تنصيب مفتي الجمهورية اللبنانية الجديد، الشيخ عبداللطيف دريان.

ويلقي «علام» كلمة تبرز المهمة الشاقةً والمسؤوليةً العظيمةً التي تقع على كاهل المفتي الجديد، وفي مقدمتها: جمع الصف اللبناني، ونشر الاعتدال والتعايش بين أبناء الشعب اللبناني بمختلف طوائفه، ونبذ التطرف والإرهاب، الذي يتخذ من الدين مطية له في ظل ما تشهده المنطقة من انتشار لجماعات إرهابية تستغل الشباب، وتدفعهم باسم الجهاد والخلافة الإسلامية إلى تدمير أوطاننا وتشويه صورة الإسلام السمحة.

ويشير «علام» في كلمته إلى الأخطار في عالمنا العربي والإسلامي والتحديات التي تكاد تعصفُ بالأخضر واليابس، والتي تستوجب التصدي لها بكل الوسائل الثقافية والفكرية والفقهية.