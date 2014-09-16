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“مميش” يعلن إصدار طوابع بريدية جديدة لمشروع قناة السويس

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“مميش” يعلن إصدار طوابع بريدية جديدة لمشروع قناة السويس “مميش” يعلن إصدار طوابع بريدية جديدة لمشروع قناة السويس

 

مميش – رئيس هيئة قناة السويس

شارك الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد حلمي  وزير الاتصالات، ومحافظ الاسماعيلية فى تدشين مجموعة الطوابع الخاصة بقناة السويس الجديدة.

تخللت زيارة وزير الإتصالات لمشروع حفر قناة السويس الجديدة العبور شرقاً لزيارة موقع مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وزيارة مقر مشروع وادى التكنولوجيا ثم العودة غرباً لزيارة وتفقد منشآت معهد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بجامعة قناة السويس.

شهدت الزيارة، مركز الخدمة المجانى للإنترنت للعاملين بالقناة الجديدة، والذى يضم 22جهاز حاسب آلى متصل بالانترنت اللاسلكى، ومكتب البريد المتنقل الذى يتولى تحويل الأموال، وخدمات المحمول.

 

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