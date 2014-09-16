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مميش : المعركة القادمة ليست عسكرية ولكنها صراع على التنمية وبدأت في قناة السويس

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مميش : المعركة القادمة ليست عسكرية ولكنها صراع على التنمية وبدأت في قناة السويس مميش : المعركة القادمة ليست عسكرية ولكنها صراع على التنمية وبدأت في قناة السويس

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن المعركة القادمة ليست عسكرية ولكنها معركة تنمية وبدأت بالفعل في مشروع محور تنمية قناة السويس.

وأكد مميش، خلال عرض تقديمي لمشروع محور تنمية قناة السويس أمام وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مشروع القناة الجديدة اليوم الثلاثاء، احتياج الشديد لمشروعات اقتصادية عملاقة لدعم الاقتصاد المصري ينهل من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن إيرادات القناة خلال العام 2013 /2014 هي الأعلى في تاريخها حيث بلغت 333ر5 مليار دولار ما يعادل 21ر37 مليار جنيه.

وأضاف أن عائدات القناة خلال شهري يوليو أغسطس 2014 ارتفعت بنسبة 2ر14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له ، مرجعا الزيادة إلى التنامي الضخم في حجم التجارة العالمية وحركة مرور السفن حول العالم.

وأكد مميش أن مشروع تنمية قناة السويس يقوم على الاستغلال الأمثل للامكانيات الحالية من الموانىء والمناطق الصناعية فضلا عن استغلال الظهير الجغرافي، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب لاسيما بمناطق القناة وسيناء.

واستعرض الفريق مهاب مميش فيلما تسجيلا عن القناة وتاريخ نشأتها، كما قدم عرضا تفصيليا لمشروع محور قناة السويس ومراحل تنفيذه.

جدير بالذكر أن وفدا من الصحفيين والعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأسهم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات يزور اليوم مشروع قناة السويس الجديدة.

أ ش أ

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