بريطانيا ‏تتعهد بمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي حال رفض الاستقلال

وقع قادة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا، خطابا مفتوحا ‏يتعهدون فيه بمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي في حالة رفض الاستقلال عن ‏المملكة المتحدة في استفتاء الخميس القادم.‏

ويعد الزعماء الثلاثة – أحزاب المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين – بصلاحيات ‏جديدة واسعة للبرلمان الاسكتلندي طبقا لجدول زمني متفق عليه من قبل الأحزاب الثلاثة.‏

وفي الرسالة المشتركة، يقول القادة إنهم متفقون على أن المملكة المتحدة وجدت ‏لضمان الفرصة والأمن للجميع، تقاسم الموارد بشكل عادل في جميع الدول الأربع المكونة للمملكة”.‏

وتضيف الرسالة “وبسبب استمرار تخصيص الموارد والصلاحيات للبرلمان الإسكتلندي لرفع ‏الإيرادات،يمكننا القول بشكل قاطع إن القول الفصل في مقدار ما ينفق على هيئة الصحة ‏الوطنية سيكون عائدا للبرلمان الاسكتلندي”.‏

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم المعارضة العمالية اد ميليباند، ونائب رئيس الوزراء نك كليج، إن التصويت بـ”لا” سيضمن تغييرا أسرع وأمن ‏أفضل لاسكتلندا عن الانفصال”.‏

وتتواصل جهود الحكومة البريطانية لإقناع الناخبين الاسكتلنديين بعدم التصويت لصالح ‏الاستقلال يوم الخميس وإنهاء اتحاد استمر 307 سنوات.‏

أ ش أ