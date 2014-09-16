بريطانيا ‏تتعهد بمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي حال رفض الاستقلال

وقع قادة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا، خطابا مفتوحا يتعهدون فيه بمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي في حالة رفض الاستقلال عن المملكة المتحدة في استفتاء الخميس القادم.
ويعد الزعماء الثلاثة – أحزاب المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين – بصلاحيات جديدة واسعة للبرلمان الاسكتلندي طبقا لجدول زمني متفق عليه من قبل الأحزاب الثلاثة.
وفي الرسالة المشتركة، يقول القادة إنهم متفقون على أن المملكة المتحدة وجدت لضمان الفرصة والأمن للجميع، تقاسم الموارد بشكل عادل في جميع الدول الأربع المكونة للمملكة”.
وتضيف الرسالة “وبسبب استمرار تخصيص الموارد والصلاحيات للبرلمان الإسكتلندي لرفع الإيرادات،يمكننا القول بشكل قاطع إن القول الفصل في مقدار ما ينفق على هيئة الصحة الوطنية سيكون عائدا للبرلمان الاسكتلندي”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم المعارضة العمالية اد ميليباند، ونائب رئيس الوزراء نك كليج، إن التصويت بـ”لا” سيضمن تغييرا أسرع وأمن أفضل لاسكتلندا عن الانفصال”.
وتتواصل جهود الحكومة البريطانية لإقناع الناخبين الاسكتلنديين بعدم التصويت لصالح الاستقلال يوم الخميس وإنهاء اتحاد استمر 307 سنوات.
أ ش أ