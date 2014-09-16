استخراج الجثة الخامسة لضحايا مصنع العبور المنهار

نجحت أجهزة الامن بالقليوبية في انتشال الجثة الخامسة من بين أنقاض مصنع العبور المنهار ، تبين انها لمحمود محمد عبد الحميد 30 سنة ، وتكثف أجهزة الأمن والحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها لانتشال باقي العالقين تحت الانقاض .

وأكد اللواء محمود يسري مدير الامن ، أن أجهزة الدفاع والحماية المدنية بالقليوبية، قد رفعت من حالة الطوارئ بمحيط المصنع وتم الدفع بعدد من الكلاب البوليسية لتفقد اثار الانهيار تحسبا لوجود جثث للعمال.

يذكر أنه قد لقي حتى الان 6 عمال مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في حادث انهيار المصنع أثناء قيام صاحب المصنع ويدعي موسي رمزي بتعلية الطابق الثالث حيث انهارت الخرسانة على الطابقيين الأول والثاني وأسفر الحادث عن مصرع صمويل شحاتة و20 مصابا و 5 عمال اخرين تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث أن المصنع مرخص له ببناء طابقين فقط وان الطابق الثالث المنهار ليس له قرار ترخيص، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط واحضار صاحب المصنع والمهندس القائم على العمل وتحريات المباحث حول الواقعة وبيان عما إذا كان الطابق المنهار قد صدر له قرار تعلية من عدمه.