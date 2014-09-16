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بالصور.. “تنسيق جامعة القاهرة” يستقبل طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية

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بالصور.. “تنسيق جامعة القاهرة” يستقبل طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية بالصور.. “تنسيق جامعة القاهرة” يستقبل طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية

استقبل مكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية بجامعه القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية الازهرية لصرف دليل القبول والكود السرى للطلاب وذلك للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية.

يأتي ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، للالتحاق بالجامعات الحكومية.

ويذكر أن صرف واستلام الأوراق لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية مقصور على المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.

وسوف يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية هذا العام 2014 (من القسمين العلمى والأدبى) ببعض الكليات بالجامعات الحكومية وفقا للأعداد والشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات وفى ضوء الأعداد والشروط التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات، وكلية الآداب(شعبة لغة عربية “انتساب وانتظام”) جامعة المنيا، وكلية الآداب(شعبة لغة عربية”انتظام فقط”) جامعة سوهاج، وكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة بمرسى مطروح جامعة الإسكندرية يشترط أن يكون الطلاب من أبناء محافظة مطروح ومقيمين بها إقامة دائمة وحاصلين على شهادتهم من هذه المحافظة بشرط استيفاء الطالب ٦ المؤهلة المطلوبة للمعهد الذي يرغب الالتحاق به. وهى ألا يقل المجموع الاعتبارى لأى طالب عن 50%، وذلك بعد استبعاد درجات المواد الدينية فقط، وألا يقل الحد الأدنى لقبولهم بالمعاهد الخاصة عن الحد الأدنى الذي قبلت به هذه المعاهد من طلاب الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2014.

المراسل :عمر عبدالناصر

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