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محافظ قنا: حملات يومية لرفع الإشغالات وضبط الشارع بمدينتي نقادة و فرشوط

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محافظ قنا: حملات يومية لرفع الإشغالات وضبط الشارع بمدينتي نقادة و فرشوط محافظ قنا: حملات يومية لرفع الإشغالات وضبط الشارع بمدينتي نقادة و فرشوط

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن حملة مكبرة من شرطة المرافق و مديرية و إدارة المرور توجهت لإزالة المخالفات والإشغالات بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركزي فرشوط نقادة .

وأكد الهجان بان الحملة أسفرت عن تحرير 99 محضر لإشغالات و مضبوطات متنوعة بالإضافة ، و67 محضر إزالات إدارية وللعشش مقامة في وسط الشوارع ، و153 محضرا لإشغال الطريق العام ومنشآت يتم إدارتها بدون ترخيص وللباعة الجائلين ، وتنفيذ 65 حالة إزالات تعدي علي الأرضي الزراعية و4 حالات أخري علي أملاك الدولة وعدة حالات علي الري.

كما أشاد الهجان بنجاح الحملة في ضبط الحركة المرورية بالتعاون مع إدارة المرور التي نجحت في سحب 50 رخصة قيادة مخالفة ، وضبط 21 موتوسيكل بدون لوحات ، كما تم التصالح مع 34 مخالفة أخري ، مشيرا إلى أن تلك الحملات تؤكد علي عودة هيبة الدولة وأنها أصبحت تتعامل بحسم مع كل مخالف لا يحترم القواعد والقانون ، مؤكدا بأن هذه الحملات أصبحت بشكل يومي في كل مراكز وقري المحافظة لضبط الحركة بها.

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