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محافظ قنا: مليون و900 ألف جنيه لتطوير المستشفى العام‎

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محافظ قنا: مليون و900 ألف جنيه لتطوير المستشفى العام‎ محافظ قنا: مليون و900 ألف جنيه لتطوير المستشفى العام‎

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أشاد عبدالحميد الهجان محافظ قنا بأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى قنا العام حيث تم إضافة قسم جديد للأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة جديدة بتكلفة قدرها 1,5 مليون جنيه ليصل إجمالي عدد الحضانات بالمستشفى 25 حضانة بالإضافة إلى تطوير قسم العناية المتوسطة بالمستشفى بتكلفة مالية قدرها 400 ألف جنيه.

كما صرح الهجان بانتهاء تسليم الوحدة الصحية بقرية بلاد المال بحري بمدينة أبو تشت ومبنى سكن الأطباء بمنطقة الشئون بمدينة قنا .

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة في النهوض بالقطاع الصحي على مستوى الوحدات والمستشفيات العامة بقرى ومدن المحافظة من اجل توفير رعاية صحية متميزة للمواطن القنائى .

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