أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو..رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة: قرار الوزير بتخفيض المصاريف حبر علي ورق

Google+ Print
بالفيديو..رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة: قرار الوزير بتخفيض المصاريف حبر علي ورق بالفيديو..رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة: قرار الوزير بتخفيض المصاريف حبر علي ورق

محمود أبو النصر- وزير التربية والتعليم

وصف خالد صفوت، عضو رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار الوزير الخاص بتخفيض المصاريف الدراسية بأنه “حبر علي ورق”، حيث أكد صفوت أن أولياء الأمور في عراك مستمر مع المدارس منذ أكثر من عام ولم يصلوا لأي نتيجة رغم القرارات التي أصدرها الوزير بخصوص تخفيض المصاريف الدراسية.

وأكد صفوت  في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح أون الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان علي فضائية “ONtv”أن بعض المدارس، ادعت أنها محصنة ضد قرار الوزير، وأنها لا ترقي لقرار الوزير متهمًا إياهم بالتحايل علي القانون.

أرجع العضو برابطة أولياء الأمور، الاتجاه يوم الخميس المقبل للتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، إلي عدم نفاذ قرار الوزير علي أرض الواقع، وعدم الوصول إلي نتيجة مرضية في هذا الشأن.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا