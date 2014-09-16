بالفيديو..رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة: قرار الوزير بتخفيض المصاريف حبر علي ورق

وصف خالد صفوت، عضو رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار الوزير الخاص بتخفيض المصاريف الدراسية بأنه “حبر علي ورق”، حيث أكد صفوت أن أولياء الأمور في عراك مستمر مع المدارس منذ أكثر من عام ولم يصلوا لأي نتيجة رغم القرارات التي أصدرها الوزير بخصوص تخفيض المصاريف الدراسية.

وأكد صفوت في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح أون الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان علي فضائية “ONtv”أن بعض المدارس، ادعت أنها محصنة ضد قرار الوزير، وأنها لا ترقي لقرار الوزير متهمًا إياهم بالتحايل علي القانون.

أرجع العضو برابطة أولياء الأمور، الاتجاه يوم الخميس المقبل للتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، إلي عدم نفاذ قرار الوزير علي أرض الواقع، وعدم الوصول إلي نتيجة مرضية في هذا الشأن.

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