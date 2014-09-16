ماذا يقال عن أمل علم الدين قبل أسبوعين من زفافها؟

برغم أن أمل علم الدين لم تُعرف عالمياً قبل علاقتها بالنجم العالمي George Clooney، فإنّ ارتباطها به ليس السبب في نجاحها، وإنّما هو باب الحظ الذي انفتح أمام أعزب هوليوود السابق... هذا ما أجمع عليه أغلب من يعرف أمل علم الدين، بعد أن قامت "NBC" الإخبارية بإجراء تحقيقٍ، جالت خلاله على معارف أمل في لبنان.

ففي بعقلين، الجميع يعرف أنّ أمل تتقن اللغة العربية والإنجليزية والفرنسيّة، وهي متخصّصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتمثل حالياً جهة الدفاع عن موقع "ويكيليكس" ومؤسسه Julian Assange، بعد أن سبق لها تعيينها مستشارة للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان.

وعائلة علم الدين عائلة أرستقراطيّة، ولها تاريخ مهمّ في لبنان، يعود إلى القرن الـ14. كما تتميّز المحامية اللبنانية بأنها صاحبة تاريخ ثقافيّ، إذ كانت جدّتها أوّل امرأة تخرّجت من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان والدها دكتوراً محاضراً، إضافةً إلى كونه مديراً عاماً في نفس الجامعة، فيما والدتها، التي تعيش حالياً في بريطانيا صحفيّة في جريدة "الحياة".

وفي هذا السياق، قال رفيق خضر، وهو مالك أحد المطاعم في الشوف: "Clooney رجل محظوظ جداً، فأمل امرأة مميزة جداً، ومتعلمة ومحترمة جداً، وأتمنى أن أستقبلها وزوجها المستقبليّ في مطعمي"، وختم متمنياً لها مستقبلاً مشرقاً مليئاً بالسعادة".

أمّا مكرم رباح، الدكتور المحاضر في جامعة " Georgetown"، فقد اختصر واقع أمل بكلمات بسيطة، إذ قال: "أمل لديها عائلة وبلدة ومنطقة قويّة ومعروفة".

فيما قال زميل أمل Mark Stephens إنها امرأة مستقلّة ورائعة ومنفتحة الآفاق وتتمتع بذكاء نافذ.

بدوره، عبّر نائب رئيس بلدية بعقلين عن فخره بأمل، حيث قال: "أمل شخص بارز ومتفوّق، ونحن فخورون بها. وقد أثبتت نفسها كمحامية موهوبة وناجحة، قبل أن ترتبط بـClooney".

يُذكر أنّ من المتوقع أن تتزوّج أمل علم الدين خطيبَها George Clooney بعد أسبوعين في البندقية في إيطاليا.

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