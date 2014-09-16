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العثور على جسم غريب بمحطة كهرباء بالمنوفية والمفرقعات تؤكد خلوه من المتفجرات‎

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العثور على جسم غريب بمحطة كهرباء بالمنوفية والمفرقعات تؤكد خلوه من المتفجرات‎ العثور على جسم غريب بمحطة كهرباء بالمنوفية والمفرقعات تؤكد خلوه من المتفجرات‎

أرشيفية

عثر فنى بشركة كهرباء بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم على جسم غريب داخل محطة الكهرباء وبفحصه تبين خلوه من أى متفجرات وتم تمشيط المنطقة وتبين عدم وجود أجسام أخرى .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من أحمد عزت عبد الرحمن -32 سنة- فنى بشبكة كهرباء قرية مليج دائرة المركز بوجود جسم غريب داخل محطة الكهرباء .

وبانتقال قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون وفحص الجسم وتبين أنه عبارة عن اربعون فارغ من الألعاب النارية المتشابكة طول كل واحد 4 سم بقطر 2 سم تقريبا مصنوعة من الكرتون المقوى وتبين خلوها من اى متفجرات.

تم التحفظ على المضبوطات وتم تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة وتبين عدم وجود أجسام اخرى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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