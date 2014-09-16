العثور على جسم غريب بمحطة كهرباء بالمنوفية والمفرقعات تؤكد خلوه من المتفجرات‎

عثر فنى بشركة كهرباء بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم على جسم غريب داخل محطة الكهرباء وبفحصه تبين خلوه من أى متفجرات وتم تمشيط المنطقة وتبين عدم وجود أجسام أخرى .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من أحمد عزت عبد الرحمن -32 سنة- فنى بشبكة كهرباء قرية مليج دائرة المركز بوجود جسم غريب داخل محطة الكهرباء .

وبانتقال قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون وفحص الجسم وتبين أنه عبارة عن اربعون فارغ من الألعاب النارية المتشابكة طول كل واحد 4 سم بقطر 2 سم تقريبا مصنوعة من الكرتون المقوى وتبين خلوها من اى متفجرات.

تم التحفظ على المضبوطات وتم تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة وتبين عدم وجود أجسام اخرى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.