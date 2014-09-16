محلب: تطوير ميناء نويبع نقلة حضارية في تاريخ النقل البحري

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن ميناء نويبع البحري يعد من أضخم المشروعات الحالية في مصر والعالم العربي , ونقلة حضارية في عالم النقل البحري على مستوى موانئ مصر خاصة أن الميناء تم تجهيزه على أعلى مستوى وفقا للتطورات العصرية، و أشار إلى أن الميناء يساعد على تنمية شبه جزيرة سيناء و زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر و الدول العربية ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء سيناء وخلق مجتمع تجارى عمراني جديد في جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه حيث استمع محلب لشرح مفصل حول أعمال التطوير والتي بدأت منذ عام 2009 وانتهت في عام 2014 بعد توقف استمر عامان نتيجة للأحداث السياسية التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى 2013 ، وأشاد بالجهد المبذول في هذا الصرح العملاق الذي يعد نقلة حضارية في تاريخ وزارة النقل ، ويعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر و الدول العربية ويوفر ما لايقل عن 400 فرصة عمل لأبناء سيناء.

ورافقه في الزيارة المهندس هاني ضاحي وزير النقل واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والدكتورة لينا شبيب وزير النقل الأردني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

واستعرض وزير النقل مراحل تطوير الميناء و التي تضمنت إنشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية والمبردة بمساحة 90000 م2 بتكلفة 90 مليون جنيه تتضمن تخطيط مسارات الحركة، وفصل مدخل الركاب عن مدخل بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 200% عن المعدل قبل التطوير على مساحة 20000 م2 تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3600 م2 وصالات وصول وسفر الركاب وخدماتها بمساحة 8000 م2 ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3500 م2 وصالات وصول وسفر للركاب الدرجة الأولى وخدماتها بمساحة 4000 م2 وبرج الإدارة الرئيسية بمساحة 800 م2 ومباني الخدمات الكهروميكانيكية بمساحة 200 م2 المجهزة بأحدث التجهيزات الكهروميكانيكية (مصاعد وسلالم متحركة) وأعمال الإضاءة والاتصالات والإنذار والتكييف المركزي للمبنى ككل بالإضافة إلى الساحة الخارجية والطرق، والخدمات على مساحة 71000 م2 ويوفر المشروع 450 فرصة عمل.

كما تم تزويد الميناء بمنظومة إلكترونية لربط كل الأجهزة المعنية على شبكة الإنترنت مما يقلل من الوقت والجهد ويساهم في القضاء على الفساد والرشوة وييسر على الراكب الكثير من المعاناة، وتم وضع خطة عالية المستوى لبداية تشغيل الميناء بثوب جديد بما يليق مع مستواها وذلك بوضع منظومة لنقل الركاب من وإلى الميناء.

تم تركيب أجهزة كشف بالأشعة الخاصة للكشف على الأمتعة والأفراد لضبط أية مخالفات كما تم تزويد الميناء بـ 82 كاميرا لمراقبة الميناء داخليًّا وخارجيًّا حيث تم تخصيص 58 كاميرا للمراقبة الداخلية و14 كاميرا لمراقبة أبواب الصالات و10 كاميرات لمراقبة الووصلت المساحة الكلية للميناء بعد التطوير 707000 م2 وذلك بزيادة قدرها 250% عن المساحة قبل التطوير والتي كانت 283000 م2 سابقًا ووصلت أطوال الأرصفة بعد التطوير 885 مترًا بزيادة 295% وتزيد طاقة تربتك السيارات بنسبة 1000% لتصل 30000 سيارة سنويًّا وطاقة الشاحنات تزداد بنسبة 310% لتصل 150000 شاحنة سنويًّا.

تفقد محلب ومرافقوه مراحل المشروع بالكامل و التي اشتملت على صالات السفر و الوصول و ساحات انتظار البردات و الشاحنات وتابع بنفسه مراحل سفر و عودة المواطنين من خلال صالات السفر و الوصول.

في سياق متصل ابدي محافظ جنوب سيناء سعادته البالغة من انتهاء أعمال التطوير و قال أن هذا المشروع من أكبر المشروعات على ارض جنوب سيناء بعد مطار شرم الشيخ الدولي, مشيرا إلى أنه حاول مرارا و تكرارا على مدار ست وزراء نقل الانتهاء من هذا المشروع و أكد أنه افتتاح تاريخي بمعنى الكلمة في عهد القيادة السياسية الجديدة لمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وطالب بإشراك أبناء سيناء في عمليات التنمية التي تتم و توفير فرص عمل لهم.

الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب كان يشغل منصب رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب وقت إسناد المشروع إلى الشركة.