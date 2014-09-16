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الولايات المتحدة ترسل 3 آلاف عسكري إلي إفريقيا لمكافحة “إيبولا”

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الولايات المتحدة ترسل 3 آلاف عسكري إلي إفريقيا لمكافحة “إيبولا” الولايات المتحدة ترسل 3 آلاف عسكري إلي إفريقيا لمكافحة “إيبولا”

قوات أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن عزمها إرسال 3 آلاف عسكري إلى غربي أفريقيا; من أجل المشاركة في جهود مكافحة فيروس “إيبولا”، الذي انتشر في الآونة الأخيرة بسرعة في دول غرب إفريقيا.

وتعمل الإدارة الأمريكية، في إطار خطة مكافحة الفيروس، على تقديم مساعدات لوجستية عبر إرسال مستلزمات طبية إلى المناطق، التي انتشر فيها المرض، إضافة إلى تدريب الطواقم الصحية وتأسيس مراكز طبية، كما من المنتظر أن تؤسس مركز إدارة مشتركة في العاصمة الليبيرية مونوروفيا.

من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الخميس القادم لمناقشة الوباء بعد توقعات بسقوط ضحايا جرّاء الإصابة به في غربي ووسط أفريقيا.

ووفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية؛ فقد أودى فيروس إيبولا بحياة 2400 شخص في غرب أفريقيا، من جملة 4784 إصابة مؤكّدة بالوباء، وذلك منذ ظهوره في فبراير.

الأناضول 

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