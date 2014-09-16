تأجيل محاكمة 30 متهم بـ”أحداث المقطم ” لـ 18 ديسمبر المقبل لسماع المرافعات

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة 30 متهماً من بينهم هاربان في قضية “أحداث المقطم “. الى جلسة 18 ديسمبر لسماع المرافعات.

وكان المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمفرقعات، أمام مكتب الإرشاد في 30 يونيو الماضى.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة إسماعيل حفيظ، أن المتهمين ليسوا من سكان المقطم، وأن معظمهم من سكان الشرابية، والزاوية الحمراء.