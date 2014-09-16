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الكويت تمنع دخول 800 شخص من المنتمين لتنظيم “داعش”

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الكويت تمنع دخول 800 شخص من المنتمين لتنظيم “داعش” الكويت تمنع دخول 800 شخص من المنتمين لتنظيم “داعش”

ارشيفية

كشف مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية الكويتية منعت دخول 800 شخص كانوا على قائمة الأسماء المنتمية الى داعش من غير الكويتيين ، حيث يتم إبعاد الواحد منهم فورا بعد وصوله الى مطار الكويت الدولي ، فيما يتم تبصيم العرب والأجانب الذين يشك في انتمائهم الى هذا التنظيم وكشف هويتهم ومن ثم إبعادهم.

وقال المصدر – لصحيفة الانباء الكويتية اليومية – إن الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها الاحترازية ضد المنتمين الى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حيث جرى تنسيق أمني بين جهازي أمن الدولة الكويتي ونظيره السعودي لتبادل المعلومات والقوائم التي تحوي أسماء المطلوبين ، وأوضح أن الداخلية نفذت منذ يومين عملية رقابة مشددة على جميع المنافذ الحدودية لمنع دخول القادمين من تركيا وسورية من الخليجيين الذين يشك في انتمائهم الى«داعش».

وأكد المصدر انه يتم الان التدقيق الأمني عبر المنافذ يمنع إدخال أو إخراج أي مبالغ مالية تفوق الـ 3000 دينار على خط سير رحلة المسافر الى تركيا أو سورية أو العراق ، حيث تشرف نيابة الأموال العامة على الضبطيات والمتابعة.

ومن جهه أخرى ، كشفت مصادر كويتية لصحيفة ” النهار” عن رصد ميزانية تقدر بحوالي 165 مليون دينار(500 مليون دولار تقريبا ) لتنفيذ مشروع تأمين الحدود بأحدث الانظمة العالمية ، في خطوة لحماية حدود البلاد الشمالية والجنوبية من تسلل التنظيمات الارهابية،

وقالت المصادر إن الاجهزة الامنية تعاقدت مع شركات محلية تمثل أكبر الشركات العالمية في مجال الانظمة الامنية ، والتتبع وحماية الحدود ، مشيرة الى أن الصفقة المزمع اتمامها تشمل احدث انظمة الاتصالات واللاسكي في العالم ، إضافة الى أنظمة المراقبة والانذار المبكر ، وأن الصفقة مع الشركة تتضمن ايضاً انشاء أمنية تصدر إنذاراً مبكراً للجهات المكلفة بحماية امن الكويت في حالة وجود أي طارئ.

وأشارت المصادر الى أن الايام القادمة ستشهد التعاقد على احدث الاجهزة في مجال المراقبة الجوية ، إضافة الى أسلحة متطورة عالية الجودة وكذلك ذخيرة حية في اطار التحديث والتطوير الذي تسعى الكويت الى تحقيقه.

أ ش أ

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