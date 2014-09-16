أردوغان يؤكد ترحيب تركيا بقيادات الإخوان المطرودين من قطر

أفادت، وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد أمس على ترحيب تركيا بالقيادات البارزة من جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، بعدما طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها تحت ضغوط من دول الخليج العربية الأخرى.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء، إلى أن مسئول كبير في الجماعة بلندن، قال إن قطر طلبت من سبع شخصيات بارزة في الجماعة مغادرة البلاد بعد أن ضغط عليها جيرانها كي توقف دعم الإسلاميين.

ونقلت محطات تلفزيونية تركية عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة عادت به من زيارة رسمية إلى قطر يوم الاثنين إن الشخصيات الإخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب في تركيا إذا رغبت في المجيء.

قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تدعمان الإخوان بعدما أعلن الجيش المصري في العام الماضي عزل الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وعلى الجانب الآخر، أبدت السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج دعمًا قويا للقيادة الجديدة في مصر، فهي تعتبر الإخوان المسلمين تهديدًا لأنظمة الحكم فيها.