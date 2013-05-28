"العاملون بالتعليم العالى" يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

تظاهر منذ قليل، العشرات من العاملين بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى بمقر عملهم ب96 شارع عرابى الدور الـ11، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة، مهددين بالدخول فى إضراب عن العمل من اليوم.

وقالت أسماء محمد، إحدى العاملين المعتصمين، إن موظف الحسابات المنتدب من الوزارة قال لهم، منذ عدة أشهر، إنه سيتم خصم الحوافز التى منحت لهم منذ سنة من الراتب الأساسى بأثر رجعى.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم طالبوا لتثبيت عقودهم التى وقعوا عليها من بداية عملهم، مضيفة أن انتظام موعد صرف المرتبات مطلب أساسى للعاملين بالوحدة.

وأكد هيثم عبد الرؤوف، المتحدث باسم العاملين، أنهم كانوا يقبضون رواتبهم يوم 25 أو 26 أو 27 من الشهر، لكن الشهر الجارى، أكد موظف الحسابات أنه لم يعطى العاملين حقوقهم لحين تسوية الأزمة الخاصة بالحوافز المقدرة بـ10%، مشيراً أنهم لن ينصرفوا من مقر الشركة إلا بعد الموافقة على مطالبهم.