«الوطني للأرصاد» يقدم خدماته لمطارات دبي

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أنه سيتولى مسؤولية تقديم خدمات الأرصاد والتنبؤات الجوية في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي بصورة كاملة، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للأرصاد ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، التي تأتي تنفيذاً للمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بشأن إنشاء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الذي نص على توحيد مصدر معلومات الأرصاد الجوية في الدولة.

وأشار المركز إلى أنه خلال الفترة الماضية قام بتحديث وتطوير أنظمة تقديم التقارير والتنبؤات الجوية، التي تستخدم في المطارات للحصول على أدق المعلومات وتقديمها لخطوط الطيران الوطنية والدولية والرحلات العابرة لأجواء الدولة، إضافة إلى أن المركز بدأ بتقديم خدمة ملف رحلة الطيران إلكترونياً، ويمكن الحصول عليه من قبل طاقم الطائرة في أي مكان وزمان وعلى مدار الساعة، ويشمل التنبؤات والتحذيرات والتقارير والبيانات كل ساعة عن الأحوال الجوية بالمطارات، كما يتم إصدار الإنذارات في الحالات الطارئة ويتم تزويد الطائرات قبل الإقلاع بتقارير كاملة عن الأحوال الجوية عن خط السير بكل رحلة منذ لحظة الإقلاع وحتى محطة الوصول.

وقد وقع الاتفاقية راشد العامري وكيل وزارة شئوؤن الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بحضور عبد الله أحمد المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

توحيد

واعتبر راشد العامري الاتفاقية خطوة في طريق هدف رئيس، وهو توحيد خدمات الأرصاد الجوية على مستوى الدولة، وخلق مجال أوسع للتوطين في هذا المجال، وجذب العناصر المواطنة للدخول فيه بشكل أكبر، وبما يتفق والطموحات الواعدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الذي يولي قطاع الأرصاد أهمية قصوى لما يوفره من معلومات استراتيجية تسهم في تطبيق رؤى الدولة ودعم مشاريعها المستقبلية.

ومن جانبه رحب محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن توحيد خدمات الأرصاد الجوية على مستوى الدولة، سيؤدي إلى الارتقاء بنوعية هذه الخدمات، وتعزيز أهميتها خاصة بالنسبة لقطاع النقل الجوي.

معدلات النمو

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في وقت تشهد حركة الطيران عبر مطارات الدولة، نمواً قياسياً يعد من أعلى المعدلات عالمياً، وهذا بدوره يفرض على الجهات المعنية مواكبة هذا النمو بتوفير معلومات متناهية الدقة، تتعلق بحالة الطقس والتحولات المناخية المرتقبة، لتعزيز معايير الأمن والسلامة في أجواء دولتنا.

وأشاد أهلي بمستوى أداء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل والجهود التي يبذلها لتطوير قدرات الدولة على صعيد الأرصاد الجوية والزلازل وتوفير المعلومات المناخية الدقيقة للجهات المعنية ومنها أبراج المراقبة والطيارين.

وقال عبد الله المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إن الاتفاق يهدف إلى تقديم خدمات أرصاد الطيران لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومطار دبي الدولي وأيضاً لمطار آل مكتوم الدولي بإمارة دبي، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء المركز الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حدد من بين اختصاصات المركز تقديم خدمات أرصاد الطيران لقطاع الطيران المدني.

لافتاً إلى أن تلك الخطوة تأتي أيضاً ضمن أنشطة التوسع التي ينتهجها المركز الوطني في تقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى كل قطاعات الدولة المعنية وتوحيدها، إضافة إلى زيادة كم المعلومات الواردة للمركز، ما يساعد على تكوين قاعدة بيانات مناخية تتمتع بمصداقية عالية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الدولة.

وأشار المندوس إلى أن المركز الوطني قام بوضع استراتيجية طموحة منذ إطلاقه عام 2007 تمكنه من امتلاك أحدث التقنيات في بنيته التحتية وانتقاء أفضل الخبرات والكوادر البشرية ليقدم الخدمات والمعلومات والدراسات العلمية الموثوق بها، التي يعززها التعاون بين مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والمركز خلال الفترة المقبلة.

خدمات

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أنه مستمر في العمل على توحيد مصدر معلومات الأرصاد الجوية والزلازل بالدولة، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية للطيران في الدولة، حيث يقدم خدماته حالياً لمطارات أبوظبي «أبوظبي الدولي، والبطين، والعين، وقريباً في مطاري دلما وصير بني ياس»، وكذلك مطارات دبي، ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدني في مطارات المناطق الشمالية قريباً.