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ضبط تشكيل عصابي سرق 617 ألف جنيه من مخزن بالغربية

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ضبط تشكيل عصابي سرق 617 ألف جنيه من مخزن بالغربية ضبط تشكيل عصابي سرق 617 ألف جنيه من مخزن بالغربية

صورة أرشيفية

تمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتان  يتزعمه سائق بعد قيامهم بسرقة مبلغ 617 ألف جنيه من مخزن خاص بشركة استيراد وتصدير ببندر بسيون وعثر بحوزة المتهمين على مبلغ 108 ألف جنيه من متحصلات السرقة.

كان مأمور مركز بسيون قد تلقى بﻻغا من إبراهيم احمد سعد 40 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير ببندر بسيون بقيام بسيوني احمد زيادة سائق يعمل لديه باستلام مبلغ 617 الف جنيه لتوصيلهم لشخص يدعى رضا السخاوى مقيم بندر بسيون ولم يتم تسليم المبلغ للاخير بحجة رفضه اﻻستلام واتهمه بتبديد المبلغ.

وبسؤال السائق نفى مانسب إليه وقرر قيامه بإعادة المبلغ لخزينة الشركة وفى وقت لاحق  حضر المبلغ واتهم  إبراهيم قطب الصعيدي54 سنة عامل بالاشتراك مع بسيوني احمد زيادة لتواجده مع المتهم اﻻول اثناء ايداع المبلغ بمخزن الشركة وتم ضبط المتهم ونفى ما نسب اليه وقررت النيابة حبسهما 4ايام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الذي قاده العقيد بهاء البطراوي رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز بسيون تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية  أن مرتكبي الواقعة  من سعاد محمد البلشة ربة منزل  ومنى طه تركي ربة منزل  ومحمود عصام الحبال عاطل  وعمر  صبحي عبده سائق  ومحمد سالم الكومي سائق جميعهم  مقيمين قرية ابو حمر مركز بسيون  بالاشتراك مع المتهم الثالث والذي كان يعمل بالمخزن وكان على علم بوجود مبلغ مالي داخل المخزن فاتفق مع باقى المتهمين واعد لذلك سيارة ماركة سوزوكي يعمل سائقا عليها وتوجهوا إلى المخزن وقام بفتح باب الجراج المؤدي إلى المخزن وسرق مبلغ617ألف جنيه وتم ضبط المتهمة اﻻولى ويحوزتها 83ألف جنيه والثانية بحوزته 14 الف جنيه والثالث وبحوزته 11 ألف جنيه بإجمالى 108 ألف جنيه وتم ضبط باقى المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة مع باقى المتهمين.

تحرر المحضر 14 أحوال مركز بسيون وقررت النيابة حبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيق.

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