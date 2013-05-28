اليوم.. انطلاق المؤتمر العالمى الرابع للجالية المصرية فى هولندا

ينطلق، مساء اليوم، المؤتمر الدولى الرابع للجالية المصرية بهولندا بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذى يهدف من أجل استمرار ودعم التواصل مع أفراد الجالية والعمل على النهوض بها وتقوية، ودعم مواقفها وأوضاعها فى هولندا ومصر، ورغبة من المجلس فى توحيد الجهود العاملة فى خدمة الجالية حرصا على عدم إضاعة الجهد وتشتيت العاملين فى خدمة الجالية.

وقال أشرف العقباوى، رئيس مجلس الجالية المصرية بهولندا، إن الدعوة لجميع المصريين بهولندا، وقد تم توجيه دعوة للسفارة المصرية، ممثلة المستشار خالد الأبيض، قنصل أول سفارة جمهورية مصر العربية بلاهاى، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، ليلتقى بالجالية فى لقاء المصالحة والمصارحة، وسيقوم لأول مرة ممثل السفارة المصرية بالتحدث عن دور سفارة مصر بهولندا وتوضيح الفرق بين دور السفارة والقنصلية والخدمات التى يمكن أن تحققها السفارة أو القنصلية لأبناء الجالية.

وأضاف العقباوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر سيناقش الكثير من القضايا التى تهم المصريين بهولندا وسيشارك المؤتمر 14 منظمة مصرية بهولندا أبرزهم البيت المصرى بهولندا وجمعية رجال الأعمال المصريين بهولندا، والاتحاد العالمى للمرأة المصرية بهولندا واتحاد الكتاب العرب بهولندا ومؤسسة التوحيد الإسلامية والمركز الثقافى المصرى بهولندا، ولأول مرة يشارك فى المؤتمر اتحاد الشباب المصرى بهولندا وعدد من شباب الجيل الثانى.

وأكد أن هذا اللقاء سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة، ويشتمل على حوار صريح وشامل حول كل المشاكل التى يواجهها، ويعانى منها أبناء وبنات الجالية، سواء فى معاملاتهم مع القسم القنصلى فى هولندا أو مع السلطات المعنية فى مصر.

وأكد العقباوى أنه تم الاتفاق مع القنصلية على أن يكون لكل مواطن الحق فى إبداء رأيه بشأن تحسين الأداء القنصلى.

وتابع العقباوى "نحن من جانبنا سوف نعرض مشكلة مواعيد العمل فى القنصلية وضرورة تعديلها لتتناسب مع ظروف العمل فى هولندا، وكذلك وضع الجيل الثانى، الذى لن يقبل التعامل مع القنصلية مع استمرار النظم الادارية الحالية، فإذا كان الجيل الأول قبل ويقبل لكل ما يفرض عليه من إجراءات وقرارات، فإن الجيل الثانى لا يقبل بهذا ولن يعترف به، ولابد من الوصل لحلول وسط مقبولة للجيل الثانى والأجيال التى تليه".