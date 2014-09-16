حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لمحاولتهم سرقة مكتب بريد البلينا بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عاطلين لمحاولتهم سرقة مكتب بريد مركز البلينا ، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة البلينا من عادل عبده على -34 سنة- مدير مكتب بريد البلينا الرئيسي ويقيم الشيخ مرزوق دائرة المركز باكتشافه بعثرة لمحتويات المكتب الكائن بندر البلينا.

انتقل ضباط مباحث المركز بالتنسيق وضباط مباحث البريد ، وتبين من الفحص سلامة جميع الأبواب والنوافذ بالمكتب عدا بعض النوافذ غير محكمة الغلق وبعثرة بعض الأوراق من محتويات المكتب ولا توجد سرقة مستندات أو مبالغ مالية ، وتعطيل جهاز الإنذار بغرفة التحكم.

تبين بفحص كاميرا المراقبة وجود صورة لشخص مجهول جاري الكشف عن هويته وتوصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من محمود عبادي عبد الله -20 سنة- عاطل ويقيم بناحية الساحل قبلي دائرة المركز ، محمود ناصر جبريل -20 سنة- عاطل ويقيم مدينة البلينا.

كشفت التحريات عن ان المتهمين اتفقاعلي سرقة مكتب البريد وقام المتهم الأول بالتسلل إلى المكتب عن طريق الإطار الحديدي لإحدي نوافذه مستغلاً عدم إحكام غلقها وضآلة بنيانه الجسماني وقام بفصل جهاز الإنذار والعبث بمحتويات المكتب إلا أنه لم يعثر علي أي مبالغ مالية ، بينما كان الثاني ينتظره بجوار مبني المكتب لتأمين الطريق ، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث استهدفت المتهمين حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4940 إداري المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق.