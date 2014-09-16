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الخارجية الأمريكية: مصر تتحدى الإرهاب خاصة فى سيناء ونسعى لدعمها

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الخارجية الأمريكية: مصر تتحدى الإرهاب خاصة فى سيناء ونسعى لدعمها الخارجية الأمريكية: مصر تتحدى الإرهاب خاصة فى سيناء ونسعى لدعمها

نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف

أكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف، أن تتحدى الإرهاب خاصة فى سيناء، ولهذا تواصل الولايات المتحدة توفير ما تحتاجه مصر فى حربها ضد الإرهاب. وأضافت هارف، فى تصريحات للصحافة الأجنبية فى واشنطن، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تحدث خلال مباحثاته الأخيرة فى القاهرة عن تسليم مصر طائرات الهليكوبتر من طراز الأباتشى. وأوضحت هارف أن مباحثات كيرى فى القاهرة تطرقت إلى عدد من القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة، غير أنها تركزت فى الأساس على بناء تحالف للتصدى إلى تنظيم (داعش) وما يمكن أن تفعله مصر فى التحالف للتصدى لتهديدات ذلك التنظيم الإرهابى. وحول قرار قطر الأخير بطرد سبعة من قادة جماعة الإخوان رفضت هارف التعليق قائلة إنها لا تستطيع تأكيد الأنباء الصحفية، وأن هناك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات من القطرية، وأضافت أن الولايات المتحدة لا تعتبر الإخوان جماعة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أنها مسألة معقدة على حد قولها.

أ ش أ

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