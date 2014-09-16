أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن تخليه عن جنسيته البريطانية

Google+ Print

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إنه تخلي عن جنسيته البريطانية التي كان يحملها كجنسية ثانية قبل أن يقدم إلى مجلس النواب تشكيل حكومته.

ونقلت قناة «العربية» ، الثلاثاء، عن العبادي في تصريح نشره عبر صفحاته الخاصة على «فيس بوك، وتويتر»، قوله «إنه تخلى عن الجنسية البريطانية، وذلك قبل قيامه بتقديم التشكيلة الحكومية لمجلس النواب».

وبإعلانه هذا يكون العبادي أول مسؤول عراقي يحتل منصبًا رفيعًا ويعلن عن تخليه عن جنسيته المكتسبة لصالح جنسيته العراقية الأصلية، وفقا للدستور العراقي يمنع ازدواج الجنسية في المناصب الحكومية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية