رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن تخليه عن جنسيته البريطانية

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إنه تخلي عن جنسيته البريطانية التي كان يحملها كجنسية ثانية قبل أن يقدم إلى مجلس النواب تشكيل حكومته.

ونقلت قناة «العربية» الإخبارية، الثلاثاء، عن العبادي في تصريح نشره عبر صفحاته الخاصة على «فيس بوك، وتويتر»، قوله «إنه تخلى عن الجنسية البريطانية، وذلك قبل قيامه بتقديم التشكيلة الحكومية لمجلس النواب».

وبإعلانه هذا يكون العبادي أول مسؤول عراقي يحتل منصبًا رفيعًا ويعلن عن تخليه عن جنسيته المكتسبة لصالح جنسيته العراقية الأصلية، وفقا للدستور العراقي يمنع ازدواج الجنسية في المناصب الحكومية.